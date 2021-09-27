В результате осмотра места жительства задержанного сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли еще 39 свертков, обмотанных изолентой...

«Сотрудники полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 39-летнего мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотического средства.В полицию поступило сообщение о конфликте между мужчиной и женщиной в квартире дома на улице Гришина. По указанному адресу прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Для дальнейших разбирательств 39-летний мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции, где в ходе личного досмотра в кармане его брюк был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом внутри.В результате осмотра места жительства задержанного сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли еще 39 свертков, обмотанных изолентой.Согласно проведенному исследованию одного свертка изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – МДМА, общей массой более 4 граммов. Остальные свертки направлены на экспертизу.Установлено, что наркотические средства злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории столицы в виде закладок.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93