В состоянии опьянения граждане спустились с платформы станции на жесткий путь. В нарушение требований транспортной безопасности они несанкционированно проникли в тоннель...

«На станции «Комсомольская» Кольцевой линии сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене были выведены из тоннеля и задержаны двое мужчин», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что в состоянии опьянения граждане спустились с платформы станции на жесткий путь. В нарушение требований транспортной безопасности они несанкционированно проникли в тоннель.В отношении задержанных, 30 и 40-летних приезжих, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1. КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и судом назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 2 суток.Сотрудники полиции столичного метрополитена напоминают жителям и гостям столицы: совершение подобных правонарушений не только нарушает общественный порядок, правила пользования Московским метрополитеном и несет за собой административную ответственность, но и создает угрозу жизни и здоровью Вам и другим пассажирам.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18