В Аппарате Уполномоченного по правам человека во Владимирской области открыли горячую линию по...
В Аппарате Уполномоченного по правам человека во Владимирской области открыли "горячую линию" по вопросам частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.
К решению проблем, связанных с ошибками при проведении частичной мобилизации на территории Владимирской области, присоединилась омбудсмен Людмила Романова. Об этом она рассказала на своей странице в ВК:
– Ко мне сейчас поступают звонки и обращения граждан по вопросам частичной мобилизации. Работаю по каждому обращению индивидуально. Вопросы разные. Разбираемся.
Оставить обращение можно на сайте ombudsman33.ru;
Отправить жалобу по электронной почте [email protected]
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Позвонить по телефону 8-4922-53-11-31 (приёмная) с понедельника по пятницу.
Обратиться лично можно по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. 205 (по будням).
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