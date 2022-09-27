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<a href="https://33live.ru/novosti/27-09-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-otkryta-goryachaya-liniya-po-voprosam-chastichnoj-mobilizacii.html" target="_blank">Во Владимирской области открыта горячая линия по вопросам частичной мобилизации</a> - В Аппарате Уполномоченного по правам человека во Владимирской области открыли горячую линию по...