Депутат Госдумы России Наталья Поклонская высказала сожаление, что внешняя политика европейских стран несвободна и зависит от согласования с советником.

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская высказала сожаление, что внешняя политика европейских стран несвободна и зависит от согласования с "советником". Как написала в воскресенье Поклонская в своем Telegram, в этом отношении западные страны похожи на Россию 90-х годов."Эта история закончилась печально. Современная цивилизация ещё не знала случаев построения мира без консенсуса", — отметила Поклонская.В качестве примера депутат привела желание Италии, Германии и Австрии отменить антироссийские санкции, но желание США вести политические и экономические войны не позволяет им это сделать."Куда подевался суверенитет, который мы помогли им вернуть в ходе Второй мировой войны?", — задалась вопросом Поклонская.Впрочем, пишет депутат, надежда на возвращение суверенной политики указанных стран сохраняется, ведь у некоторых западных политиков еще есть здравый смысл. Смелость, подытожила Поклонская, поможет лидерам Запада покинуть клуб "#ВалиВсеНаРоссию".