Определились финалисты проходящего в Японии Кубка мира по регби. В матче за главный трофей встретятся сборные ЮАР и Англии.

Определились финалисты проходящего в Японии Кубка мира по регби. В матче за главный трофей встретятся сборные ЮАР и Англии.Сборная ЮАР со счетом 19:16 выиграла у команды Уэльса. Ранее англичане с результатом 19:7 победили команду Новой Зеландии. 2 ноября в Йокогаме сборные ЮАР и Англии сразятся в финале. Днем ранее в Тефу сборные Уэльса и Новой Зеландии поспорят за третье место.Сборная Англии в четвертый раз сыграет в финале. В 2003 году англичане стали чемпионами. В 1991 и 2007 они занимали второе место. Южноафриканцы дважды выходили в финал в 1997 и 2007, и оба раза побеждали.