В матче 11-го тура чемпионата Голландии Витесс под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле домашней арены Гелредом в Арнеме проиграл команде Ден Хааг со счетом 0:2.

В матче 11-го тура чемпионата Голландии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле домашней арены "Гелредом" в Арнеме проиграл команде "Ден Хааг" со счетом 0:2.У победителей встречи голами отметились Крисенсио Саммервилл и Лекс Иммерс, забившие на второй и шестой минутах соответственно."Витесс", прервавший победную серию из четырех игр, с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Ден Хааг" расположился на 15-й строчке, имея в активе девять очков.В следующем матче турнира подопечные Леонида Слуцкого в воскресенье, 3 ноября, на выезде сыграют с командой "Эммен".