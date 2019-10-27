Власти Ирака приостановили работу саудовского телеканала Al Arabiya и его дочернего проекта Al Hadath из-за отсутствия лицензии.

Власти Ирака приостановили работу саудовского телеканала Al Arabiya и его дочернего проекта Al Hadath из-за отсутствия лицензии.В заявлении на сайте Al Hadath​​​ сообщается, что отсутствие лицензии – всего лишь предлог.Оба телеканала вели трансляцию протестов в различных иракских городах, когда в офисы компаний поступили требования иракской полиции к корреспондентам обоих каналов "прекратить любую журналистскую деятельность из-за отсутствия лицензии".Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Местные правозащитники сообщают о 63 погибших за два дня антиправительственных протестов. Ранены более двух с половиной тысяч человек.Тем временем, премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди приказал элитным контртеррористическим спецподразделениям занять улицы Багдада. Командующий спецназом получил указание принять "все необходимые меры" для разгона манифестаций.