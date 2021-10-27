Членами Окружного совета достигнута договорённость об обмене оперативно-значимой информацией, которая будет направлена на стабилизацию обстановки на территории Центрального федерального округа...

В режиме видеоконференции врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко и члены Совета обсудили ход реализации в 2021 году запросов полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, решений и поручений Министра внутренних дел Российской Федерации и его заместителей по вопросам, относящимся к компетенции Окружного совета. Сергей Нештенко подчеркнул, что деятельность совета по реализации запросов велась конструктивно, по каждому запросу от территориальных подразделений своевременно направлялась запрашиваемая информация.Следующим вопросом для обсуждения стало противодействие преступлениям, совершённым дистанционным способом. Игорь Зиновьев отметил, что сотрудниками полиции проводится профилактическая работа, направленная на снижение уровня преступлений совершаемых дистанционным способом и их раскрываемость: информирование населения о видах и способах их совершения, проведение бесед с людьми пожилого возраста. Вклад внёс и проект «Расскажи Родителям», который помогает довести информацию о схемах дистанционных мошенничеств через молодое поколение. Акция получила широкое распространение, охват аудитории составил свыше миллиона человек в регионах России.«Учитывая межрегиональный характер деятельности преступных групп, совершающих преступления с использованием IT-технологий, ключевое значение в борьбе с ними имеет качественное и эффективное межрегиональное взаимодействие территориальных органов МВД России», - подчеркнул врио начальника столичного Главка полиции.Сергей Нештенко сообщил, что ещё год назад в рамках заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации по ЦФО были рассмотрены негативные тенденции по увеличению числа кражи и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и намечены дополнительные меры по противодействию данному виду преступлений: «В том числе на коллегии МВД России в марте текущего года Глава государства отметил, что необходимо достичь роста раскрываемости киберпреступлений. Положительно, что при увеличении регистрации преступлений данной категории на 13,7%, их раскрываемость в ЦФО выросла на 34%».Членами Окружного совета достигнута договорённость об обмене оперативно-значимой информацией, которая будет направлена на стабилизацию обстановки на территории Центрального федерального округа.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве