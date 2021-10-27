27.10.2021

2021-10-27 14:20:44

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (40(9786) от 26 октября 2021 года).

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

Открывая заседание, Игорь Зиновьев отметил, что ведомству удалось сохранить стабильную оперативную обстановку в столице. Читайте на странице 2.



НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО

Впереди холодный последний месяц осени. Несмотря на то что его многие не любят за промозглую погоду, месяц несёт нам немало праздников и приятных дат. Одна из них — День народного единства. Оказывается, это событие имеет очень богатую историю. Читайте на странице 2.



ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО УМЕЛО ЗАЩИЩАЕТСЯ

В спортивном комплексе столичного главка полиции завершился лично-командный чемпионат аппарата ГУ МВД России по городу Москве по самозащите без оружия. Продолжение на странице 3.



САМБО КАК «КРАСНАЯ НИТЬ»

— Не давай ему ногу! — Дожимай, дожимай! — Освобождай руку, руку освобождай! В спортивном зале проходят заключительные, финальные схватки лично-командного чемпионата ГУ МВД России по г. Москве по самозащите без оружия в память о генерал-лейтенанте милиции Владимире Панкратове, который с 1992 по 1995 год возглавлял ГУВД столицы. Читайте на странице 3.



КВАРТИРА В ЦВЕТОЧНОМ ПРОЕЗДЕ

—Кажется здесь, — майор полиции Алексей Калинин заглянул в блокнот. — Точно, здесь четвёртый этаж, трёхкомнатная квартира. Ну, давай, звони. Его напарник старший лейтенант полиции Алексей Чапанов нажал кнопку, но вызов отозвался молчанием — звонок не работал. Читайте на странице 4.



ЧЕЛОВЕК В НЕПРОСТЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Совсем недавно резонансное преступление в Московском метрополитене всполошило общественность, привело к возбуждению уголовного дела, фигурантами которого стали три выходца из Дагестана. Они жестоко избили молодого человека, пытавшегося призвать их к порядку. Что же произошло на самом деле? Читайте на странице 5.



НАРКОТОРГОВЦЫ ЗА АПТЕЧНОЙ СТОЙКОЙ

Это был не лучший день для аптечной мафии. Одновременно по 34 адресам для обысков нагрянули столичные полицейские при поддержке бойцов спецподразделения «Гром». Это был итог расследования, которое сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СВАО проводили почти год. Читайте на странице 5.



«БУДУЩЕЕ ВЫ СТРОИТЕ СЕЙЧАС»

Анатолий ЗУБАРЕВ был одним из тех, кто заложил важнейшие «камни» в основание безотказно работающей системы, тех, чей кропотливый труд обеспечил (и продолжает обеспечивать по сию пору) непрерывную и эффективную деятельность столичных правоохранителей. Читайте на странице 6.



ФУНДАМЕНТ ПРОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Важнейшим фактором, влияющим на эффективность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, является состояние их материально-технического обеспечения. Читайте на странице 7.



И ОДИН ЧЕЛОВЕК СОТВОРИТ ИСТОРИЮ!

Газета ГУ МВД России по г. Москве «Петровка, 38» вошла в число лауреатов премии «Великие люди России» («TOP GREAT AWARD RUSSIA»). Закрытая церемония торжественного награждения лауреатов состоялась в зале Back Stage Crocus Citi Hall. Продолжение на странице 8.



ПРАЗДНУЕМ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОТЦА

Проблема отцов и детей — эта тема, исследованная в романе Ивана Тургенева «Отцы и дети», зазвучала 17 октября на подмостках Московского молодёжного театра под руководством Вячеслава Спесивцева. Спектакль был посвящён Дню отца. Подробности читайте на страницах 8-9.



ШАГ В ПРОФЕССИЮ

День отца, который недавно впервые отметили в нашей стране, встретил в кругу семьи многодетный папа — полицейский 2-го специального полка полиции прапорщик полиции Дмитрий ВЯТКИН. Читайте на странице 9.



ГИБЕЛЬ БАТАРЕИ ФЛЁРОВА

В Музее Победы есть необычный экспонат — дерево, в которое вонзён тяжёлый кусок металла. Это немое свидетельство страшных событий, разгоревшихся 6 октября 1941 году у деревни Богатырь. Читайте на странице 11.



ИЗ ПЛЕЯДЫ ЛЕГЕНДАРНЫХ МУРОВЦЕВ

В сентябре текущего года в редакцию газеты «Петровка, 38» по электронной почте пришло письмо от коренной москвички Татьяны Наумовой, кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова. Продолжение на страницах 12-13.



СЛЫШНО О ГРАБЕЖАХ В МОСКВЕ

После отмены крепостного права в России многие долго ещё будут недоумённо, с нервным надрывом разводить руками: «Ну как же это? Да что же теперь будет?» «Ведомости московской городской полиции» в 1862 году, как и полагается полицейскому изданию, в подобной истерической риторике принципиально не участвовали, зато газета теперь лежала на видном месте в большинстве официальных учреждений. Читайте на странице 14.



КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МОСКВЫ — МОСКОНЦЕРТ!

В сопровождении оркестра полиции Культурного центра столичного полицейского гарнизона под управлением художественного руководителя и главного дирижёра майора внутренней службы Игоря КАНУРИНА были исполнены песни Великой Отечественной войны, а также популярные шлягеры конца ХХ — начала нынешнего века на юбилейном концерте «Дорогой длинною». Подробности читайте на странице 15.



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