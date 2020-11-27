Полицейские задержали двух женщин по подозрению в попытке сбыта наркотического средства и психотропного вещества...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двух женщин по подозрению в попытке сбыта наркотического средства и психотропного вещества.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по ЗАО на Партизанской улице задержали 31-летнюю приезжую и 27-летнюю жительницу столицы по подозрению в попытке сбыта запрещенных веществ. В ходе личного досмотра в рюкзаке одной из задержанных полицейскими обнаружен и изъят большой сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой около 500 граммов.В ходе обыска по месту жительства другой женщины обнаружены и изъяты более 400 свертков с неизвестным веществом. По результатам исследования часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство - гашиш, массой около 30 граммов. Остальное вещество направлено на исследование.Установлено, что наркотики злоумышленницы хранили с целью дальнейшего сбыта.Следствием УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93