Установлено, 50-летняя продавец-кассир магазина продала 16-летнему подростку две банки пивного напитка с содержанием этилового спирта 4,7% каждая...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Марьино задержал 50-летнюю москвичку, подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что в одном из магазинов на улице Перерва осуществлена продажа алкоголя несовершеннолетнему.В ходе проведенной проверки участковый уполномоченный полиции установил, что 50-летняя продавец-кассир магазина продала 16-летнему подростку две банки пивного напитка с содержанием этилового спирта 4,7% каждая.Ранее данная гражданка уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение по статье 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».Дознанием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18