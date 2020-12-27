Обещанные туристические путевки так и не были получены потерпевшими, а гражданка перестала выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемую в мошенничествах с туристическими путевками.В территориальный отдел полиции поступили заявления от двоих граждан. Потерпевшие рассказали, что обратились к знакомой для приобретения туристических путевок. По указанию девушки, заявители перевели нужную сумму за покупку. Однако обещанные путевки так и не были получены потерпевшими, а гражданка перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 39-летнюю приезжую. Установлено, что злоумышленница заверила потерпевших, что заключила договор с туристической фирмой, и предложила приобрести у нее путевки по более выгодной цене. Похищенными денежными средствами задержанная распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮВАО (495) 709-18-18