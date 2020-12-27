В программу вошли 4 дисциплины боевых искусств: дзюдо, самбо, кикбоксинг и бокс...

Адреналин, эмоции и стремление к победе. Более 900 спортсменов прибыли в столицу из 15 регионов страны, чтобы побороться за призы председателя общества «Динамо».Турнир проходил с 24 по 27 декабря на нескольких спортивных площадках в связи с эпидемиологической обстановкой. В программу вошли 4 дисциплины боевых искусств: дзюдо, самбо, кикбоксинг и бокс.Участникам – от 11 до 15 лет, но, несмотря на их юный возраст, соревнования проходили по-взрослому. Оценивала уровень мастерства динамовцев профессиональная судейская коллегия. Самыми напряженными моментами стали финальные схватки, ведь в противостояние друг другу выходили лучшие из лучших.Почетный гость мероприятия, ветеран Великой Отечественной войны, почетный динамовец России полковник милиции в отставке Раиса Сушкова рассказала, что увидела за эти дни красивую спортивную борьбу, хороший уровень владения приемами и каждый раз болела за яркие победы участников.Подведя итоги соревнований, победители и финалисты получили призы председателя общества «Динамо». Ребят наградили памятными медалями и призами.Заместитель председателя московской организации «Динамо» Анатолий Долгушев рассказал, что общество сильно своими традициями, которые передаются из поколения в поколение. На протяжении 97 лет помогает сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей заниматься спортом и строить будущее физически здоровыми людьми.«Главное для нас, как организаторов, что мероприятия интересны детям и значимы для них. Только в первый день участвовали 500 человек. Сейчас большинство ребят из Москвы и Московской области, но некоторые приехали за победой и из Саратова, Владимира, ближайших городов и даже несколько из Дагестана, – отметил Анатолий Петрович, – по завершении спортивных состязаний участники, их представители просят нас и дальше проводить подобные мероприятия. Услышав такое, мы понимаем, что идем правильным путем, и будем стараться дальше делать все для подрастающего поколения».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве