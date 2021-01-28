В сейфе было обнаружено и изъято три пакета с находящимся внутри порошкообразным веществом...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Кузьминки г.Москвы задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что в квартиру на Окской улице, где она проживает, пытается попасть ее знакомый, при этом угрожая ей. На месте происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы был выявлен и установлен 35-летний житель Москвы, который ранее проживал с девушкой.После этого полицейскими была получена информация о возможном хранении наркотических средств в данной квартире, в результате чего было принято решение об обыске помещения.В сейфе, принадлежащем задержанному, были изъят предмет, схожий с травматическим пистолетом и три магазина с шестью патронами 9 мм, которые направлены на экспертизу. Также внутри было обнаружено и изъято три пакета с находящимся внутри порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон, общей массой более 400 граммов. Установлено, что наркотические средства предназначались для последующей незаконной розничной реализации.Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18