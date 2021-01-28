Возможность получения государственной или муниципальной услуги доступна каждому гражданину. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru...

Сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве информируют граждан о имеющейся возможности подачи заявления по государственным услугам в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг, что позволяет экономить время и отслеживать статус заявления в Личном кабинете.Возможность получения государственной или муниципальной услуги доступна каждому гражданину. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru.Для регистрации в личном кабинете сайта понадобится указать:- СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);- адрес электронной почты;- номер мобильного телефона.Для получения услуги достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов. В дальнейшем остается отслеживать статус поданного заявления.Подробная информация о портале и перечне государственных услуг размещена на официальном сайте УВД по ЦАО и на официальном сайте: www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60