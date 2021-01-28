Возможность получения государственной или муниципальной услуги доступна каждому гражданину. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru...
Сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве информируют граждан о имеющейся возможности подачи заявления по государственным услугам в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг, что позволяет экономить время и отслеживать статус заявления в Личном кабинете.
Возможность получения государственной или муниципальной услуги доступна каждому гражданину. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru.
Для регистрации в личном кабинете сайта понадобится указать:
- СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
- адрес электронной почты;
- номер мобильного телефона.
Для получения услуги достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов. В дальнейшем остается отслеживать статус поданного заявления.
Подробная информация о портале и перечне государственных услуг размещена на официальном сайте УВД по ЦАО и на официальном сайте: www.gosuslugi.ru.
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-11-60