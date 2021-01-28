За браконьерство в колонию. В Суздале признали виновным мужчину в незаконной охоте. Как установил суд, охотник выследил в лесу лосиху и застрелил из двуствольного ружья. При этом разрешения

За браконьерство в колонию. В Суздале признали виновным мужчину в незаконной охоте. Как установил суд, охотник выследил в лесу лосиху и застрелил из двуствольного ружья. При этом разрешения на добычу животного у него не было. Убийством лосихи он причинил государству в лице Госохотинспекции крупный ущерб в 400 000 рублей. Вину свою охотник не признал, впрочем,