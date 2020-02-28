Участники мероприятия рассмотрели актуальные вопросы служебной деятельности, касающиеся укрепления кадрового потенциала...

На территории УВД по ЗАО был проведен учебно-методический сбор с руководителями и сотрудниками подразделений столичного главка, ответственными за организацию работы с личным составом московской полиции.Участники мероприятия рассмотрели актуальные вопросы служебной деятельности, касающиеся укрепления кадрового потенциала.Была затронута проблема неукомплектованности личного состава. Особенно остро эта проблема стоит в патрульно-постовой службе, а также в подразделениях участковых уполномоченных полиции.На встрече были названы приоритетные направления деятельности ГУ МВД России по г. Москве, направленные на улучшение организации работы по отбору кандидатов на службу в органы внутренних дел.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве