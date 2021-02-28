Злоумышленник из хулиганских побуждений залез на автомобиль, после чего стал прыгать на нем и наносить множественные удары руками и ногами по кузову...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Братеево задержали 30-летнего жителя столицы, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля.Ранее в ОМВД России по району Братеево от жителя столицы поступило сообщение о том, что на улице Борисовские пруды неизвестный повредил находящийся в его пользовании автомобиль марки БМВ, после чего скрылся. Предварительная сумма ущерба составила почти 500 тысяч рублей.По данному факту дознанием ОМВД России по району Братеево было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками экипажа автопатруля ОМВД России по району Братеево подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний москвич.Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений залез на автомобиль, после чего прыгал на нем и наносил множественные удары руками и ногами по кузову.Уголовное дело впоследствии было переквалифицировано на часть 2 статьи 167 УК РФ и передано в следствие ОМВД России по району Братеево.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22