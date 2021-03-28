Заявитель сообщил, что в помещение склада на Рязанском проспекте через окно проникли неизвестные и тайно похитили палету с сыром...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы задержали двух приезжих, подозреваемых в краже сырной продукции со склада.В территориальный отдел полиции обратился представитель организации, осуществляющей торговлю молочной продукцией. Мужчина сообщил, что в помещение склада на Рязанском проспекте через окно проникли неизвестные и тайно похитили палету с сыром. Материальный ущерб составил более полумиллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Плеханова задержали двоих подозреваемых. Ими оказались двое приезжих из ближнего зарубежья 20 и 24 лет. Установлено, что задержанные ранее работали в вышеуказанной фирме. Зная местоположение склада, мужчины прибыли туда и проникли внутрь, отжав окно. Далее они открыли двери склада и вывезли сырную продукцию на автомобиле. Похищенное злоумышленники успели сбыть, выручив более 100 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18