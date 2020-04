Потери инвесторов от падения цен на продукты, связанные с фьючерсами на американскую сырую нефть вырастут до более 7 миллиардов юаней (1 миллиард долларов), подсчитали эксперты Bank of China, передает Bloomberg.

Оценка кредитором убытков для клиентов по всему Китаю увеличилась с примерно 600 миллионов юаней в середине прошлой недели, так как из его более чем 10 тысяч торговых точек была собрана дополнительная информация.Такая оценка не является окончательным и подлежит дальнейшим изменениям, так как кредитор изучает данные из своих филиалов, сказал один из источников.Убытки возникли из-за того, что банк заключил контракты на майские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в рамках своего продукта "сокровище из сырой нефти" 20 апреля по цене в минус 37,63 за баррель, в результате чего клиенты Bank of China оказались в центре беспрецедентного обвала нефти до уровня ниже нуля.Сотни клиентов банка в интернете выразили свой протест такими действиями банка и потребовали от кредитора возмещения некоторых убытков.В Bank of China от комментариев отказались. С момента запуска продукта в январе 2018 года он не раскрывает размер или производительность продукта "сокровище из сырой нефти".Банк приостановил торги по данному продукту на прошлой неделе. Крупнейшие банки Китая, в том числе China Construction Bank и Bank of Communications, также прекратили продажи аналогичных продуктов, которые стали популярным способом для людей спекулировать на нефтяных колебаниях.Caixin сообщил, что более 60 тысяч клиентов вложили средства в продукт Bank of China, добавив, что инвесторы потеряли свою маржу в 4,2 миллиарда долларов и остались должны банку еще 5,8 миллиарда юаней.