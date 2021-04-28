Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности превысил 20 миллионов рублей...

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы.Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фиктивных фирм, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности превысил 20 миллионов рублей.На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.В марте 2021 года Хамовнический районный суд г. Москвы признал четверых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев условно.Сотрудниками московской полиции установлено местонахождение скрывшейся участницы организованной группы. Ей предъявлено обвинение в окончательной редакции.В настоящее время уголовное дело в отношении соучастницы, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до семи лет.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53