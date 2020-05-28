Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, сообщается на сайте министерства.

Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства.Перечесиление завершено 26 мая. Деньги предназначены для наиболее пострадавших 56 регионов для компенсации снижения их доходов.Доходы этих регионов к 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер поддержки для каждого региона определялся с учетом важнейших расходов местных бюджетов."Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции", — заявили в Минфине.Правительство РФ в начале мая 2020 года полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.Это сделано для поддержки регионов. Согласно скорректированному графику погашения бюджетных кредитов регионы в 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% долга ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.Регионы смогут эти деньги направить на поддержку населения и экономики и обеспечить устойчивость бюджетов.Регионы получат отсрочку по бюджетным кредитам на 71 миллиард руб., заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании правительства."Мы предусмотрели отсрочку по расчетам субъектов РФ с федеральным бюджетом по выплате бюджетных кредитов. Эта сумма составит более 71 миллиарда рублей в текущем году", — сообщил министр. Эти деньги помогут регионам пережить потерю доходов из-за коронавирусной инфекции.Правительство РФ свыше 5 лет лет выдавало регионам недорогие бюджетные кредиты для замещения дорогих банковских займов. Одновременно проводилось оздоровление региональных финансов. Эти меры помогли регионам избежать опасного роста долгового бремени.Долг регионов в 2019 году снизился до уровня 2014 года - на 93,3 миллиарда руб., подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Общая сумма долга регионов превышает 2 триллиона руб. согласно данным Минфина к началу апреля. Доля бюджетных кредитов выросла с 43% до 50%, а доля коммерческих кредитов сократилась с 29% до 20%.До объявления пандемии экономисты ожидали незначительного роста долга регионов в текущем году — на 220 миллиарда руб. (без учета Москвы).В 2019 году целом 68 регионов сократили размер долга в прошлом году, 12 регионов — увеличили, а в пяти долг не изменился. В структуре долга доля облигаций впервые с 2012 года превысила долю банковских кредитов.Регионы сохраняют превышение доходов над расходами, но размер профицита в среднем снизился более чем в 30 раз — до 15,5 миллиарда с 491,5 миллиарда руб. в 2018 году. В 2019 году выросло количество дефицитных регионов — на 17 больше, чем годом ранее.Пока во многом растущие расходы финансируются из центра — это субсидии и межбюджетные трансферты. Наибольшее финансирование отмечено по национальным проектам.