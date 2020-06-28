В субботу, 27 июня, состоялись все матчи заключительного тура чемпионата Германии по футболу. Пять из девяти игр завершились разгромами.

В субботу, 27 июня, состоялись все матчи заключительного тура чемпионата Германии по футболу. Пять из девяти игр завершились разгромами.Немецкая бундеслига стала первой из пятерки сильнейших футбольных чемпионатов Европы, кто определил победителя. "Бавария" 16 июня переиграла "Вердер" (1:0) и за два тура до финиша обеспечила себе досрочное чемпионство.В заключительном туре сезона мюнхенцы забили в ворота "Вольфсбурга" четыре безответных мяча – 4:0. Голами отметились Кинглси Коман, Микаэль Кюизанс, Роберт Левандовски и Томас Мюллер.Дортмундская "Боруссия" дома сенсационного проиграла "Хоффенхайму" – 0:4. У победителей четырежды отличился хорватский нападающий Андрей Крамарич, забивший мячи на 8-й, 30-й, 45-й и 50-й минутах.В параллельной встрече "Вердер" поиздевался на "Кельном" (6:1), "Фрайбург" без труда разделался с "Шальке" (4:0), а "Унион" разгромил "Фортуну (3:0).В оставшихся матчах результаты были скромнее: "Лейпциг" обыграл "Аугсбург" (2:1), "Айнтрахт" оказался сильнее "Падерборна" (3:2), "Байер" переиграл "Майнц" (1:0), а "Боруссия" М одержала победу над "Гертой" (2:1).Die Tabelle der #Bundesliga-Saison 2019/20 — mit vielen Entscheidungen am letzten Spieltag! Die @borussia macht die Champions League klar, @werderbremen schießt sich in die Relegation und @f95 steigt ab. pic.twitter.com/PXl5QMWFJd— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) June 27, 2020В активе "Баварии" 82 очка. На второй строчке турнирной таблицы с 69 очками расположилась "Боруссия" Д, на третьей – "Лейпциг" (66 очков), на четвертой – "Боруссия" М (65). Эти клубы представят Германию в Лиге чемпионов, а "Байер" (63), "Хоффенхайм" (52) и "Вольфсбург" (49) – в Лиге Европы."Вердер" благодаря разгрому "Кельна" поднялся на 16-ю строчку и избежал прямого вылета из чемпионата страны. Теперь "зелено-белым" предстоит провести стыковые матчи с третьей командой второй бундеслиги.Вылетели из турнира "Фортуна" и "Падерборн". В первую же бундеслигу из второй уже вышла "Арминия" из города Билефельд. За вторую путевку в элиту поборются "Штутгарт" и "Хайденхайм".