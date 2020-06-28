Вечером в субботу, 27 июня, зафиксирована попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции через сервис наблюдателя. Сбоя в системе не было, перерыва в голосовании также не было, поэтому все голоса избирателей будут учтены.

Вечером в субботу, 27 июня, зафиксирована попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции через сервис наблюдателя.Сбоя в системе не было, перерыва в голосовании также не было, поэтому все голоса избирателей будут учтены, заверил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.Он уточнил, что попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя была предпринята в 21:12 московского времени. Из-за этого сейчас введен режим повышенной безопасности."После того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен", — сказал Костырко.Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 московского времени, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на вечер 27 июня явка составила 75 процентов, пишет ТАСС.