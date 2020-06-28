Я была в Северной Корее, мне не было там так страшно, как было страшно сегодня, - политик и телеведущая Ксения Собчак раскрыла подробности нападения на ее съемочную группу во время работы в Среднеуральском женском монастыре.

Ксения Собчак, вместе с коллегами ставшая участницей конфликта на территории Среднеуральского женского монастыря, рассказала о том, зачем они пришли в обитель и как развивались события после этого."Мы расследуем дело Кристины и других подростков, которые свидетельствовали о том, что их избивали, когда они были подростками здесь, послушниками в храме", — поведала Собчак.По ее словам, визит журналистов также был связан с тем, что одна из монахинь, приходившаяся "названной матерью" вышеупомянутой Кристины, недавно скончалась от лейкемии. У девушки возникли подозрения, что умершей женщине вовремя не оказали медицинскую помощь."Как мы все знаем, Сергий Романов отрицает коронавирус, он противник медицины. По свидетельствам других монахинь … когда было уже понятно, что ее названная мама плохо себя чувствует, ей говорили – сходите, помолитесь – станет легче", — рассказала ведущая.Напомним, что Ксения Собчак завила о том, что ее съемочная группа была атакована группой агрессивных людей, мешавших им работать на территории монастыря. В ходе противостояния "защитники обители" мешали съемкам, избили нескольких человек, пришедших с Собчак, и отобрали у них камеру.После инцидента политик и телеведущая обратилась в правоохранительные органы.Среднеуральский монастырь связан с именем схиигумена Сергия (Романов), который недавно был запрещен в служении. Такое решение было принято после того, как священнослужитель открыто начал отрицать пандемию коронавируса и призывать к неповиновению церковным и светским властям.Сейчас скандальным схиигуменом занимаются два суда – церковный и светский. Очередные заседания судебных органов намечены на первую неделю июля.