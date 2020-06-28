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<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2020-selta-barselona-smolov-vyjdet-na-pole-s-pervyx-minut.html" target="_blank">Сельта – Барселона. Смолов выйдет на поле с первых минут</a> - В матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу Сельта на поле стадиона Балаидос в Виго сыграет с Барселоной. Команды объявили стартовые составы на предстоящую игру.