В матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу Сельта на поле стадиона Балаидос в Виго сыграет с Барселоной. Команды объявили стартовые составы на предстоящую игру.
В матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" на поле стадиона "Балаидос" в Виго сыграет с "Барселоной". Команды объявили стартовые составы на предстоящую игру.
"Сельта": Рубен, Кевин, Айду, Саенс, Араухо, Джакобо, Окай, Мендес, Д. Суарес, Аспас, Смолов.
"Барселона": тер Штеген, Умтити, Семеду, Пике, Альба, Пюиг, Видаль, Фати, Ракитич, Суарес, Месси.
OS NOSOS! #CeltaBarça #CandoHaiPaixón pic.twitter.com/s0XV9vtUdg
— RC Celta