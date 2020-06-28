В Санкт-Петербурге - замечательное шоу Алые паруса. Теперь это не только городской праздник, но и общероссийский.

В Санкт-Петербурге — замечательное шоу "Алые паруса". Теперь это не только городской праздник, но и общероссийский."Россия" поднимает паруса. Команда брига ставит их, вручную растягивая веревки. Веревок порядка сотни. А парусов – 17: 7 косых и 10 прямых. Одна часть экипажа работает с фок-мачтой, другая — с грот-мачтой. Роли, кто какой снастью занят, распределены заранее."Главная сложность заключается в синхронности подъема паруса. Где-то запнешься, не доглядишь — придется все делать по новой", — отметил Юрий Балякин, матрос брига "Россия".В этот раз декорации у "Алых парусов" иные: не классический, а современный Петербург, вместо шпиля Петропавловки — конус "Лахта Центра", вместо ажурного обрамления Дворцового моста — ванты Западного скоростного диаметра. Бриг "Россия" в этом году выходит не Неву, а в Финский залив.Здесь сильнее ветер, выше волна, больше посторонних судов. Развернуться узкий фарватер позволяет только в двух местах. Но бриг "Россия" способен на разные чудеса.Решение проводить шоу в акватории Финского залива было принято из соображений безопасности — эпидемиологическая обстановка в Петербурге все еще требует осмотрительности, поэтому зрителей не будет. Но праздник состоится онлайн. Выпускники этого года не останутся без "Алых парусов"."Конечно, это было бы большим ударом, если бы город и страна лишились этого праздника. Мы все переживали, что же будет, но были уверены, что организаторы что-нибудь придумают", — отметил капитан "России" Олег Николаев.Из городского события в этом году "Алые паруса" становятся событием федеральным — это общероссийский выпускной. Вчерашние школьники вместе со своими сверстниками со всей страны смогут включить телевизор и увидеть, как наполняются ветром паруса сказочного брига и как Ассоль встречается со своим капитаном Греем.Впервые "Алые паруса" прошли в Ленинграде более полувека назад — в 1968 году. Поставить на Неве спектакль по мотивам повести придумали во Дворце пионеров.Праздник возродили в 2005-м при помощи банка "Россия". И больше традиция не прерывалась, несмотря на сложности, кризисные времена, санкции и вот теперь коронавирус."Каждый год мы совершаем невозможное. Наша задача — удивлять зрителя все больше и больше. И нам кажется, что мы уже сделали что-то на пределе своих возможностей в прошлом году, но нет, как выяснилось, наша фантазия способна на большее", — подчеркнул режиссер-постановщик шоу Михаил Колпахчиев.Организаторы обещают множество сюрпризов и чудес. Этой ночью — как и пророчил нам великий мечтатель Александр Грин — сказка сбудется вновь.