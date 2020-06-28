Футболисты столичного Спартака в рамках 24-го тура российской премьер-лиги сыграли вничью с командой Уфа. Встреча, проходившая на поле Открытие Арены в Москве, завершилась со счетом 0:0.

Футболисты столичного "Спартака" в рамках 24-го тура российской премьер-лиги сыграли вничью с командой "Уфа". Встреча, проходившая на поле "Открытие Арены" в Москве, завершилась со счетом 0:0.На 88-й минуте хозяева поля были близки к тому, чтобы вырвать победу: Александр Соболев забил мяч с передачи Романа Зобнина, однако арбитр встречи Владислав Безбородов при помощи VAR зафиксировал офсайд и гол не засчитал."Красно-белые" довели беспроигрышную серию в чемпионате до трех игр (две победы, одна ничья) и с 32 очками занимают шестое место в турнирной таблице, а уфимцы расположились строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.В следующем туре подопечные Доменико Тедеско во вторник, 30 июня, на выезде сыграют с ЦСКА, а команда Вадима Евсеева на следующий день примет казанский "Рубин".