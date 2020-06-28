В речном пассажирском порту Санкт-Петербурга в субботу, 27 июня, спустили на воду первый электрический катамаран отечественного производства под названием Ecovolt.

В речном пассажирском порту Санкт-Петербурга в субботу, 27 июня, спустили на воду первый электрический катамаран отечественного производства под названием Ecovolt.Прямо в ходе церемонии был заложен и второй электрический катамаран, который получил название Ecocruiser. А сразу после мероприятия был подписан контракт на поставку пяти электрокатамаранов Ecocruiser, которые будут обслуживать туристическую линии Эрмитаж — Петергоф, пишет ТАСС.Как сообщил учредитель и акционер компании-производителя Emperium Александр Лебедев, серийное производство катамаранов будет налажено на собственной верфи предприятия в Ленинградской области.Электрические катамараны предназначены для речных туристических прогулок. Источником энергии для них являются высокоэнергетические батареи, заряда которых хватает на 10 часов хода. Катамаран вмещает до 60 пассажиров, может развивать крейсерскую скорость до 15 узлов.