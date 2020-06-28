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<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2020-tu-142-sovershili-polety-pri-soprovozhdenii-f-16-i-f-22.html" target="_blank">Ту-142 совершили полеты при сопровождении F-16 и F-22</a> - Над Баренцевым и Норвежским морями три противолодочных самолета Ту-142МК совершили плановые облеты. На некоторых отрезках маршрута их сопровождали норвежские истребители F-16.