Белый дом выпустил заявление, в котором публикация New York Times о связи России с талибами названа "неаккуратной". Данными, которые приводит издание, не располагают ни Трамп, ни Пенс, гласит документ.Пресс-секретарь администрации Трампа Кейли Макинани рассказала, что разведка США ежедневно присылает тысячи сообщений, и все они проходят строгий контроль. Обычно Белый дом не комментирует данные разведки или внутренние обсуждения, однако о том, что Москва якобы предлагала талибам "охотиться" за американскими военными в Афганистане, не были оповещены ни Трамп, ни Пенс, отметила Макинани. Это говорит о "неаккуратности истории New York Times", передает РИА Новости.В газете New York Times ранее появилось сообщение, что военная разведка РФ якобы предлагала талибам за вознаграждение нападать на американских солдат в Афганистане. Публикация не сопровождалась никакими доказательствами.В посольстве РФ публикацию назвали фейком и низкопробной пропагандой. К тому же ложь издания привела к тому, что дипломатам стали угрожать. В МИД РФ предположили, что США не нравятся попытки Москвы примирить власти Афганистана и Талибан, что, в частности, может уменьшить доходы США от наркотрафика.В самом "Талибане" (запрещена в РФ) назвали статью NYT "вбросом" и отметили, что она нужна в числе прочего и для того, чтобы сорвать вывод американских войск из Афганистана.