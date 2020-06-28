Владелец московского Спартака Леонид Федун высказался о судействе в матче 24-го тура российской премьер-лиги против Уфы. Встреча, проходившая в Москве, завершилась вничью – 0:0.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о судействе в матче 24-го тура российской премьер-лиги против "Уфы". Встреча, проходившая в Москве, завершилась вничью – 0:0.В концовке противостояния "красно-белые" дважды были близки к тому, чтобы вырвать победу. Александр Соболев забил мяч, однако арбитр Владислав Безбородов при помощи VAR гол отменил. Через несколько минут Соболев вновь мог отличиться, но голкипер гостей зафиксировал мяч на линии ворот. Судья во второй раз гол не засчитал, обратившись к VAR."К сожалению, VAR не убрал человеческий фактор. Первоначально, казалось, что VAR решит проблемы судейства. А VAR их, наоборот, усугубил, – приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс". – Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию. Ну что тут добавить… Мы потеряли два очка".Таким образом, "красно-белые" довели беспроигрышную серию в чемпионате до трех игр (две победы, одна ничья) и с 32 очками занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско во вторник, 30 июня, на выезде сыграют с ЦСКА.