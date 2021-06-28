Звонившая сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек, и теперь на его лечение необходима крупная сумма денежных средств...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в хищении денежных средств у пенсионерки путем мошенничества.Предварительно установлено, что на телефон 90-летней жительницы столицы поступил звонок от неизвестной, которая представилась дочерью женщины. Звонившая сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек, и теперь на его лечение необходима крупная сумма денежных средств. После этого разговора пенсионерке поступил второй звонок от женщины, представившейся адвокатом. Она посоветовала собрать для дочери вещи первой необходимости, а также денежные средства, завернуть все в наволочку и передать мужчине, который будет ожидать возле подъезда. Пожилая женщина выполнила все указания, вышла к подъезду и передала пакет с вещами и денежными средствами водителю такси. Вернувшись домой, она связалась с родственницей и поняла, что ее обманули. Ущерб составил 55 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина. Злоумышленник исполнял роль посредника. Он забирал деньги у таксиста, после чего распределял их между соучастниками.Следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного преступления. Задержанный проверяется на причастность к аналогичным противоправным деяниям», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудники полиции напоминают: если вы столкнулись с подобными ситуациями – не спешите выполнять условия неизвестных. Убедитесь в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора. Прекратите беседу и позвоните родственникам или в организации, о которых идет речь. Не сообщайте информацию о себе и своих банковских счетах. Ни при каких обстоятельствах не передавайте деньги незнакомцам.Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону «102» (с мобильного – «112»).Берегите свое здоровье, будьте бдительны и не дайте себя обмануть!Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60