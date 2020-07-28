Сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по СЗАО напоминают об удобстве подачи заявлений с помощью Единого портала государственных услуг...

Сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают об удобстве подачи заявлений с помощью Единого портала государственных услуг.Подать заявление с помощью Единого портала государственных услуг можно в любое время суток, независимо от праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети интернет, что позволяет существенно сэкономить личное время. Помимо этого при подаче заявления через портал позволяет оплачивать госпошлины с 30-процентной скидкой.Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной или муниципальной услуги в электронном виде, гражданин должен зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ruДля регистрации личного кабинета на сайте понадобится только: СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.Чтобы получить услугу, достаточно отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем остается только наблюдать за ходом исполнения своего заявления.Подразделение по вопросам миграции УВД по СЗАО предоставляет следующий перечень государственных услуг через интернет портал:- выдача или замена внутренних паспортов граждан Российской Федерации;- выдача заграничных паспортов;- регистрационный учет граждан Российской Федерации (регистрация по месту жительства, регистрация по месту пребывания, снятие с регистрационного учета по месту жительства, снятие с регистрационного учета по месту пребывания).Информацию о портале и полном перечне государственных услуг вы можете найти на официальном сайте УВД по СЗАО https://сзао.мск.мвд.рф/, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56