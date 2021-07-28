С 15 по 21 июля в регионе проведены массовые рейды.

С 15 по 21 июля по поручению губернатора сотрудники департамента предпринимательства вместе с полицией, Роспотребнадзором, Росгвардией и местных чиновников провели проверки исполнения антиковидного указа. Рейды прошли во Владимире, Суздале, Александровском, Гороховецком и Судогодском районах.«Обследовано 53 объекта, среди которых 39 магазинов, 7 заведений общепита и 7 гостиниц. По результате мониторинга сотрудники МВД составили в торговых точках 8 протоколов», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Во Владимире в ночь с 24 на 25 июля власти обошли три магазина, а также шесть Составлено два протокола. В двух случаях решается вопрос о возбуждении административных дел.