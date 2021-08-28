Заявитель сообщил, что неизвестный совершил угон его автомобиля «Хонда Цивик» стоимостью 500 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 34-летнего мужчину по подозрению в заведомо ложном доносе об угоне принадлежащего ему автомобиля.В территориальный отдел полиции обратился 34-летний мужчина с заявлением об угоне. По его словам, неизвестный совершил угон его автомобиля «Хонда Цивик» стоимостью 500 тысяч рублей, который был припаркован у дома на Боровском шоссе.В результате проверки сотрудники полиции установили, что заявитель продал автомобиль, однако покупатель не смог переоформить автомобиль на свое имя. Когда заявителю стали приходить штрафы, он заявил об угоне.Следствием ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93