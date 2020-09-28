Проект «Белая роза» разработан Фондом социально-культурных инициатив в 2010 году по инициативе и под личным руководством президента Фонда Светланы Медведевой.

Сегодня, 28 сентября в областном центре торжествено открывают клинико-диагностический центр «Белая роза». Поздравляют коллектив многочисленные гости, в том числе Губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьёв.Проект «Белая роза» создали в Фонде социально-культурных инициатив в 2010 году. Идея принадлежала президенту Фонда Светлане Медведевой, и проект развивается под ее личным руководством. Его задача - привлечь внимание женщин к собственному здоровью. Этим целям должны послудить региональные благотворительные медицинские центры ранней диагностики онкологических заболеваний репродуктивной системы и молочных желёз «Белая роза».Важное значение в оаблье Центров придают созданию максимально благоприятной атмосферы для пациенток. Диагностические услуги предоставляются бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.