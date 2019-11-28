Москва и Санкт-Петербург стали вдвое ближе друг к другу, если считать по времени в пути на машине. Несколько часов назад открылось движение по всей протяженности новой магистрали М-11, которая связывает две столицы. Название для нее выбирали в ходе голосования. Трасса платная, но, как это ни парадоксально, во многих случаях путешествие по ней обойдется дешевле, чем сейчас.

Москва и Санкт-Петербург сегодня, 27 ноября, стали вдвое ближе друг к другу, если считать по времени в пути на машине. Несколько часов назад открылось движение по всей протяженности новой магистрали М-11, которая связывает две столицы. Название для нее выбирали в ходе голосования. Трасса платная, но, как это ни парадоксально, во многих случаях путешествие по ней обойдется дешевле, чем сейчас, а четыре области, по территории которых она проходит, получат новые возможности для развития.Эта дорога такова, какой в идеале должны стать все трассы, соединяющие города огромной страны. Ровная, широкая, как река Нева — так называется теперь и магистраль. Строителей, которые семь лет создавали трассу, по распоряжению Путина представят к государственным наградам."Я понимаю, что здесь небольшое количество людей из тех, кто работал на трассе все эти годы. Но, как в таких случаях говорят, в вашем лице поздравляю всех, кто приложил к этому руку, сердце, свой труд", — заявил Владимир Путин.38 километров от Петербурга до Тосно — это последний, восьмой участок автомагистрали. Машина нашей съемочной группы в числе первых проехала по новому отрезку. Ощущения удивительные — чувство причастности к историческому событию. С вводом в строй этого участка можно говорить о том, что М-11 открыта полностью, все 669 километров.Трасса обходит все города и села, которые тормозят движение на М-10. В результате путь от КАД до МКАД занимает вдвое меньше времени — порядка 5,5-6 часов. При этом у М-10 и М-11 семь точек пересечения. В любой момент можно съехать на соседнюю трассу, либо сэкономить на каком-то отрезке пути, либо объехать по платной дороге самые пробочные места. Например, легендарный участок через Вышний Волочек — здесь вечная пробка, на М-10 простоять тут можно несколько часов, а по М-11 промчать за несколько минут. Именно здесь можно развивать скорость 130 километров в час.В диспетчерском пункте Владимир Путин встретился с вице-президентом французской компании, которая участвовала в проектировании и строительстве дороги. В 2006 году в Париже вместе с Жаком Шираком Ив-Тибу де Сельги присутствовал на подписании документов, которые дали старт проекту. Здесь же президент провел совещание с участием профильных министров и губернаторов."Ваша работа на этом не закончилась, а может быть, наоборот, она только начинается. Почему? Трасса должна быть обустроена, а это целиком и полностью ваша задача. Это и пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет и так далее. Все должно работать по-современному, так, как выглядит сама трасса. Мы с вами хорошо понимаем, что в истории дорожного строительства России ничего подобного пока не было. Но, как сказали сейчас рабочие, теперь есть", — выступил с заявлением Владимир Путин.Губернаторы накануне устроили автопробег — проехали по всей трассе от Москвы до Петербурга. Трасса проходит через четыре области: Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую."Событие грандиозное — связать две крупнейшие агломерации страны, общей численностью 26 миллионов человек и плюс целый ряд регионов, через которые она проходит. Это действительно уникальный проект", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."У нас большие инвестиции идут в Шереметьево, порядка миллиарда долларов инвесторы вкладывают по расширению пассажиропотока, и долгое время люди просто не могли рассчитать, за сколько выезжать, как вовремя прибыть на регистрацию, улетать — была нервозность и обеспокоенность. Сейчас, слава Богу, платная трасса позволяет увеличивать пассажиропотоки. Шереметьево — номер один аэропорт страны", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Каждый отрезок пути — под пристальным наблюдением видеокамер. Если что, помощь подоспеет не позже, чем через десять минут — таковы нормативы. Аварийные комиссары, работающие на М-11, могут оказывать как медицинскую, так и техническую помощь. У каждого в багажнике канистра — могут и топливо подвезти. С заправками, на нехватку которых еще недавно жаловались многие автомобилисты, ситуация исправляется. Открывают все новые АЗС, хотя на М-11 в ходу другая аббревиатура — МСЗ (мультифункциональная сервисная зона). Здесь можно не только залить бензин и перекусить, но и размять мышцы после долгого сидения за рулем, а детям — поиграть на площадке. Эти преимущества уже оценили туристы: кажется, не сезон, а у стен Новгородского Кремля множество машин с петербургскими и московскими номерами.— Гораздо быстрее добираемся из Петербурга в Новгород, можно съездить на выходные, погулять с комфортом, можно на один день поехать.— Отлично, удобно, быстро добрались. Если бы не эта трасса, мы бы до этого города не добрались.— Здесь и места для отдыха, и площадки, и качество дороги на высшем уровне, и освещение, что делает поездку в ночное время более удобной.К весне вдоль дороги установят все 115 мачт сотовой связи. Пока работают 39, из них и на большей части дороги сигнал стабильный.Цена зависит от машины, времени суток, наличия или отсутствия транспондера — с ним поездка дешевле — 1350 рублей.Без транспондера в будний день стоимость проезда легковой машины по всей трассе составит 1820 рублей. Для сравнения, "Сапсан" до Москвы, например, 28 ноября будет стоить 4 тысячи 200 рублей и доедет за 4 часа. Самолет от Пулкова до Шереметьева долетит чуть больше, чем за час, но и стоить будет больше семи тысяч рублей. Вот какова будет стоимость проезда в пересчете, например, на семью из трех человек — бензин обойдется в среднем в три тысячи рублей.Но есть один участок, который еще предстоит доработать — это объезд Твери. Сейчас там М-11 переходит в М-10. 60 километров объездной дороги на стадии проектирования. Кроме того, руководство Тверской области предлагает сделать еще одно ответвление."На 314 километре М-11 есть техническая развязка, технический съезд. Мы просим ее развить до рабочего состояния, сами готовы профинансировать пункты пропуска для того, чтобы сделать хорду за средства региона. Таким образом мы сможем соединить наши туристические места. Тогда у нас оживет уже весь маршрут на озере Селигер", — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Свое предложение и у петербургского губернатора Александра Беглова:"Это дополнительный съезд в направлении аэропорта Пулково. Есть решение по расширению аэропорта и увеличению пассажиропотока к 2025 году до 35 миллионов туристов. Новая развязка с М-11 позволит облегчить доступ в Пулково жителей соседних областей, а также снизить транзитный поток по Пулковскому шоссе".Каждый участок М-11 — самостоятельный инвестиционный проект. Банк ВТБ уже готов вкладываться в новые."Разрабатываем совместно с городом план строительства широтной магистрали, которая соединит Витебский проспект с кольцевой дорогой. Нам кажется, что реализация этого проекта, по большому счету, решит проблемы города и пробок в городе на достаточно длительную перспективу", — рассказал президент, председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин.На трассе 36 транспортных развязок и 325 мостов, эстакад, путепроводов."Как известно, в России две беды. Так вот эта дорога показывает, что мы научились бороться с одной из них", — заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Новая дорога — это и развитие экономики. Теперь ожидают увеличения потока большегрузов между двумя столицами. Водители автобусов тоже оценили дорогу. По словам одного из них, раньше дорога была ужасной, занимала 11-12 часов, сейчас это же расстояние можно проехать за 7-8 часов. "Трасса просто высший класс!", — отметил водитель.М-10 теперь трасса-дублер. Максимальная загрузка старой дороги, по которой из Санкт-Петербурга в Москву путешествовал еще Александр Радищев, втрое превышает ее нормативную пропускную способность. Кстати, вариант названия "Дорога Радищева" лишь немного уступил победившему варианту "Нева". Для современных прозаиков это своего рода вызов — теперь можно писать новое путешествие из Петербурга в Москву.