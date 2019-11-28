Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать московский Спартак за оскорбления в адрес форвард Зенита Артема Дзюбы со стороны болельщиков красно-белых на матче 17-го тура чемпионата России против екатеринбургского Урала.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать московский "Спартак" за оскорбления в адрес форвард "Зенита" Артема Дзюбы со стороны болельщиков красно-белых на матче 17-го тура чемпионата России против екатеринбургского "Урала"."Болельщики "Спартака" оскорбляли нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Клуб получил штраф в 100 тысяч рублей", – цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца "Спорт-экспресс".Напомним, что спартаковские фанаты во время гостевого матча 17-го тура с "Уралом" скандировали нецензурные кричалки в адрес форвард сине-бело-голубых. Ранее Дзюбу оскорбили на игре сборных России и Сан-Марино.