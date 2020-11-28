Общий вес изъятого составил около 200 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиковВ ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Большом Купавенском проезде задержали 24-летнюю жительницу Подмосковья. При личном досмотре у задержанной обнаружены и изъяты 108 свертков с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию части изъятого оно содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон. Общий вес изъятого составил около 200 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по району Ивановское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73