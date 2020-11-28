В декабре прошлого года на Станционной улице нетрезвый водитель автомобиля «Мазда» выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на троих пешеходов.
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ.
Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года на Станционной улице нетрезвый водитель автомобиля «Мазда» выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на троих пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте.
Кроме того, телесные повреждения получил пассажир автомашины. Согласно заключению эксперта, ему был причинен тяжкий вред здоровью.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Коптевский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.