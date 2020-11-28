В декабре прошлого года на Станционной улице нетрезвый водитель автомобиля «Мазда» выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на троих пешеходов.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ.Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года на Станционной улице нетрезвый водитель автомобиля «Мазда» выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на троих пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте.Кроме того, телесные повреждения получил пассажир автомашины. Согласно заключению эксперта, ему был причинен тяжкий вред здоровью.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Коптевский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.