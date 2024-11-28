На экологическую проблему обратили внимание волонтеры Народного фронта. Им пожаловались местные жители. Алексей Барков, местный житель На территории бывшего Хрустального завода в русле

На экологическую проблему обратили внимание волонтеры Народного фронта. Им пожаловались местные жители. Алексей Барков, местный житель На территории бывшего Хрустального завода в русле реки Гусь располагается труба, из которой течет в русло речки непонятная жидкость с очень нехорошим запахом. Активисты Народного фронта выехали на место и зафиксировали слив жидкости на видео. Волонтеры обратились в администрацию.