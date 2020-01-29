На теннисных хард-кортах Австралии к решающей стадии подходит первый турнир Большого шлема нынешнего сезона – Australian Open. Во вторник проходят четвертьфиналы в мужской сетке. В одном из них серб Новак Джокович пробился в полуфинал.

На теннисных хард-кортах Австралии к решающей стадии подходит первый турнир "Большого шлема" нынешнего сезона – Australian Open. Во вторник проходят четвертьфиналы в мужской сетке. В одном из них серб Новак Джокович пробился в полуфинал.В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии он обыграл канадца Милоша Раонича. Встреча завершилась "сухой" победой второй ракетки мира со счетом 3:0 (6:4, 6:3, 7:6). Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.Джокович, являющийся действующим чемпионом Australian Open, поборется за место в финале турнира с третьим номером мирового рейтинга швейцарцем Роджером Федерером, ранее в своем четвертьфинальном поединке обыгравшим американца Тенниса Сандгрена.Встреча Федерер — Джокович состоится 30 января.