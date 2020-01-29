Около 300 российских туристов смогли вернуться домой из Китая по временному коридору, организованному на международном пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ. На границе их встречали медики, у каждого проверялась температура, проводилось анкетирование. Признаков инфекционных заболеваний ни у кого не выявлено.

Около 300 российских туристов смогли вернуться домой из Китая по временному коридору, организованному на международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ". На границе их встречали медики, у каждого проверялась температура, проводилось анкетирование. Признаков инфекционных заболеваний ни у кого не выявлено.Обстановку в Амурской области прокомментировал в прямом эфире программы "60 минут" из Благовещенска специальный корреспондент ГТРК "Амур" Антон Сильвоник.По словам спецкора, пункт пропуска на границе Амура должен заработать 1 февраля. Принято решение, что встречать туристов будут в двух разных залах. Если у россиян обнаружат какие-либо признаки ОРВИ, их будут сразу же отправлять в медучреждения. Иностранных же граждан в случае подозрений будут разворачивать и отправлять назад в КНР.В Амурской области внимательно следят за сложившейся ситуацией. Регион закупает аппараты искусственной вентиляции легких, тепловизоры, маски, противовирусные препараты. Кроме того, в больницах подготовлены дополнительные 570 коек, как для взрослых, так и детей."Прокуратура заявила, что будет держать на контроле как наличие масок и препаратов, так и ценовую политику, которую будут вести аптечные сети", — отметил Антон Сильвоник.Спецкор также рассказал, что завтра состоится первый чартерный рейс на китайский курорт — остров Хайнань. Борт полетит пустой, назад он привезет 149 туристов. И планируется еще как минимум два таких рейса.Число заразившихся в Китае новым коронавирусом 2019-nCoV растет от часа к часу. По последним данным, вирус, вызывающий новую пневмонию, подхватили уже более четырех тысяч шестисот человек. Ранее речь шла о 4547 инфицированных и 106 жертвах.