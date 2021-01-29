Потерпевший сообщил, что неизвестный, сопровождающий пациента, нанес ему телесные повреждения...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 21-летнего приезжего, подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью фельдшеру бригады скорой помощи.Ранее в ОМВД России по району Москворечье-Сабурово с заявлением обратился житель столицы. Потерпевший сообщил, что неизвестный, сопровождающий пациента, нанес ему телесные повреждения, причинив тем самым вред здоровью средней тяжести.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний приезжий.По данному факту Нагатинским МРСО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22