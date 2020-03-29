Из обсерватора в поселке Репино под Санкт-Петербургом сбежал 32-летний мужчина, которого врачи проверяли на наличие коронавируса COVID-19.

Из обсерватора в поселке Репино под Санкт-Петербургом сбежал 32-летний мужчина, которого врачи проверяли на наличие коронавируса COVID-19. Полиция приступила к его розыску, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил"."Из Репино сбежал молодой парень, который приехал из-за границы. У него через два дня день рождения, наверное, хочет где-то потусоваться", — сообщил СМИ губернатор Александр Беглов.Губернатор еще раз призвал горожан проявить сознательность и не нарушать карантин. Полиции придется выяснить личности тех, с кем беглец контактировал после побега."В случае выявления таких лиц полиция будет решать вопрос уже об их принудительной изоляции", — отметили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Обсерватор организован на базе пансионата "Заря". В Петербурге за последние сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом.