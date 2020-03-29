Коронавирус уже отправил на карантин четверть населения планеты. Правда, даже среди итальянцев много тех, кто нарушает режим домашней изоляции.

Коронавирус уже отправил на карантин четверть населения планеты. Правда, даже среди итальянцев много тех, кто нарушает режим домашней изоляции.Самая популярная уловка — прогуляться с собакой, в Италии за подобное не штрафуют, поэтому отдельные хитрецы водят на поводке плюшевых песиков.А вот так выглядит "жесткий" карантин по-английски: поезда в лондонской подземке идут битком набитые людьми.Тем временем ученые выяснили, в какой период инфицированный COVID-19 наиболее заразен. И это объясняет стремительное развитие пандемии.Выяснилось, что человек активнее всего передает болезнь в первую неделю после появления симптомов, а самое страшное, что эти симптомы могут быть слабо выражены. Когда больной только думает обратиться к врачу, он уже чрезвычайно заразен.Исследование проводилось на базе двух больниц Гонконга. В нем приняли участие несколько десятков пациентов в возрасте от 37 до 75 лет. Ученые забрали у них различные биологические жидкости, а затем измерили уровень вирусной нагрузки. Выяснилось, что у пожилых людей это показатель гораздо выше. Отсюда, видимо, столько случаев тяжелого течения заболевания. Кроме того, в слюне количество копий вируса оказалось наибольшим именно в первую неделю после появления симптомов. В течение второй недели вирусная нагрузка снижалась.Особенно специалистов интересовало, как быстро недуг приводил людей к врачу. В среднем период между первыми симптомами и обращением в клинику составлял около четырех дней. То есть, все эти четыре дня инфицированные коронавирусом представляли собой ходячее биооружие."Высокая вирусная нагрузка на момент обращения в медучреждение говорит о том, что SARS-CoV-2 может передаваться легко, даже если симптомы относительно слабые. Это может объяснить эффективную передачу инфекции от человека к человеку в больницах. Сообщается, что вирус также хорошо распространяется в семьях, трудовых коллективах, религиозных сообществах и местах общественного питания", — говорится в публикации журнала "Лансет".При этом сколько патоген способен сохраняться во внешней среде, все еще не до конца понятно. В четверг появилась информация, что РНК вируса обнаружили на одной из пластиковых деталей лайнера Diamond Princess — спустя 17 дней после того, как судно покинул последний пассажир!В феврале на корабле случилась вспышка COVID-19. Впрочем, это вовсе не означает, что болезнь активно распространялась среди участников круиза из-за прикосновений людей к зараженным предметам. Ведь живой вирус так и не был найден.Последние исследования говорят о том, что в плане выживания на поверхностях SARS-CoV-2 мало чем отличается от своих собратьев. Во время лабораторных тестов, например, на меди половина вирионов погибла уже через 46 минут. На картоне — спустя три с половиной часа. Дольше всего — 5-7 часов — патоген продержался на стали и пластике. Однако эксперты оговариваются: в реальных условиях всё, конечно, может быть по-другому. Возникает вопрос: россиянам целую неделю предстоит провести дома, как подготовить свое жилье к карантину?"Нужны ли какие-то спецсредства, специальная обработка? Нет, ничего не нужно. Самый обычный контергент — средство для мытья полов, средство для мытья посуды, мыло. Поскольку вирус оболочечный, липиды быстро расщепляются — всё, вирус не способен вызвать инфекцию", — пояснил Юрий Васильев, вирусолог, член международной рабочей группы по вакцинам при Международной федерации фармпроизводителей и ассоциаций.Обращает на себя внимание прогноз, который озвучили недавно эпидемиологи из Имперского колледжа Лондона. Они пытались смоделировать эффект от различных комбинаций методов по сдерживанию коронавируса. Рассматривались и достаточно жесткие стратегии, например, тотальный карантин, и более мягкие — закрытие школ и вузов, социальное дистанцирование для людей старше 70 лет. Так вот, исследование показало: что бы ни предпринимало человечество, вариантов развития событий всего два.В первом сценарии меры помогут замедлить пандемию, избежать коллапса системы здравоохранения и защитить тех, кто особенно уязвим. Тогда заболеваемость продолжит расти и выйдет на пик в течение 3-4 месяцев. Во втором сценарии вирус удастся довольно быстро подавить, будет меньше инфицированных, но есть риск повторной эпидемии зимой.Звучит обнадеживающе, однако из предложенных сценариев выбрать более предпочтительный едва ли возможно. В первом случае потребуется только изоляция больных и членов их семей, а также введение карантина для стариков. При этом пандемия унесет еще около 250 тысяч жизней.Во втором случае почти всё население Земли придется посадить под замок на длительное время. А это может вызвать глобальный кризис, последствия которого будут даже тяжелее, чем если коронавирусу не сопротивляться вовсе.В общем, британцы нарисовали мрачное будущее, хотя все это очень в духе западной науки – такие страшилки помогают привлекать грантовые деньги, а пророчества в итоге не сбываются.Возьмем, для примера, эпидемию лиходарки Эбола в Либерии и Сьерра-Леоне. Согласно прогнозам американцев, с сентября 2014-го по январь 2015-го общее число инфицированных в этих двух странах должно было достигнуть полутора миллионов человек. Но в итоге усилия по изоляции пациентов, отслеживанию контактов и прекращению небезопасных захоронений умерших от болезни привели к тому, что худший сценарий не оправдался. Цифра оказалась меньше в 49 раз.Российские специалисты убеждены, что во всяком случае в нашей стране заболеваемость COVID-19 скоро пойдет на спад."Проявления острых респираторных вирусных инфекций в зоне умеренного и холодного климата таковы, что активность их существенно снижается в жаркий период года. Я считаю, что коронавирусная инфекция COVID-19 не является исключением, и должны проявиться эти общие эпидемиологические проявления эпидемического процесса, степень его активности должна уменьшиться в апреле, в мае", — отметил Николй Брико, главный эпидемиолог Минздрава РФ.Да и в масштабах планеты коронавирус, без сомнения, победить получится. Если все страны начнут действовать сообща, мобилизуют медицину, будут активнее делиться исследовательскими данными — это заявил гендиректор ВОЗ.