Чтобы оплатить госпошлину или штраф со скидкой, необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуг». При оплате через официальный сайт она будет учитываться автоматически...

Сотрудники полиции Центрального округа столицы напоминают гражданам о том, что использование Единого портала государственных услуг не только позволяет экономить время и отслеживать статус заявления в Личном кабинете, но и оплачивать госпошлины и штрафы со скидкой. Для оплаты госпошлины она составит 30%, а для оплаты автоштрафов 50%.Чтобы оплатить госпошлину или штраф со скидкой, необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru. При оплате через официальный сайт «Госуслуги» она будет учитываться автоматически.Для регистрации в личном кабинете сайта понадобится указать: СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.Также на официальном портале имеется возможность оплатить:- административные штрафы;- налоговые задолженности;- судебные задолженности;- услуги ЖКХ;- счета за оказания гос.услуг (оплата счетов за аренду земли, детские кружки и садики);- оплата любых других платежей в ведомства при наличии квитанции.С более подробной информацией о портале, перечне государственных услуг и способах оплаты можно ознакомиться на официальном сайте УВД по ЦАО и на официальном сайте: www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЦАО(495)600-11-60