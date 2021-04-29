Прибывшим сотрудникам полиции мужчина отказался открывать дверь и произвел несколько выстрелов из окна квартиры. Жители подъезда были в срочном порядке эвакуированы...

«Сотрудниками ОР ППСП ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По предварительной версии, 48-летний хозяин квартиры распивал спиртные напитки со своим знакомым. К ним приехал курьер с доставкой еды. Получать и оплачивать заказ хозяин квартиры вышел с автоматом на плече, о чем бдительный курьер сообщил в полицию.Прибывшим сотрудникам полиции мужчина отказался открывать дверь и произвел несколько выстрелов из окна квартиры. Жители подъезда были в срочном порядке эвакуированы. Вскоре в результате переговоров с правоохранителями мужчина открыл дверь. В ходе осмотра в квартире были обнаружены предметы, похожие на оружие и боеприпасы.Согласно проведенному исследованию изъяты охолощенный автомат Калашникова, пневматическое ружье, 62 светозвуковых патрона для имитации выстрелов, страйкбольная граната пластиковая, железная граната, которые не содержали взрывчатых веществ.По данному факту следственным управление УВД по ЗелАО г.Москвы возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31