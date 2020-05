События в Миннеаполисе, который охвачен протестами против полицейского произвола, вызвали бурную реакцию у спортсменов страны, прежде всего – у афроамериканцев и представителей нетитульной нации. Протесты поддержали ЛеБрон Джеймс, Джон Джонс, а Колин Каперник призвал соотечественников к восстанию.

События в американском Миннеаполисе, который охвачен протестами против полицейского произвола, вызвали бурную реакцию у спортсменов страны, прежде всего – у афроамериканцев и представителей нетитульной нации. Протесты поддержали ЛеБрон Джеймс, Джон Джонс, а Колин Каперник призвал соотечественников к восстанию.Каперник – один из игроков в американский футбол, который отказался встать во время исполнения гимна США на стадионе, связывая свой шаг с унижением темнокожих жителей страны. "Когда вежливость ведет к смерти, восстание – единственная реакция, — написал Колин в соцсети Twitter. – Слова о мире прольются, и когда они это сделают – то не будут услышаны, потому что ваше насилие породило это сопротивление. Мы имеем право бороться! Покойся с миром, Джордж Флойд".When civility leads to death, revolting is the only logical reaction.The cries for peace will rain down, and when they do, they will land on deaf ears, because your violence has brought this resistance.We have the right to fight back!Rest in Power George Floyd— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) May 28, 2020Как уже сообщали 33Live.RuRu, реакцию жителей Миннеаполиса спровоцировала смерть 46-летнего темнокожего Джорджа Флойда, которого полицейские задержали за покупку с использованием фальшивого чека. Представитель Фемиды надел на мужчину наручники и коленом придавил его горло – Флойд в итоге потерял сознание и скончался в больнице. В Миннеаполисе теперь проходят массовые демонстрации, переходящие в столкновения с полицией, беспорядки и грабежи.Ранее на трагедию отреагировал чемпион лиги смешанных единоборств UFC Джон Джонс: "Я бы не пожелал смерти, выпавшей на долю Флойда, даже злейшему врагу. За все годы в единоборствах я не испытывал подобных пыток. То, через что прошел Флойд, – это хуже, чем умереть. Офицер повел себя отвратительно. Любой человек в этой ситуации – темнокожий, белый или азиат, – должен чувствовать злость. Нам нужна справедливость".Our hearts ache. Our heads ache. Our souls ache. Our backs ache from the weight of constantly carrying this heavy load. The unyielding weight of injustice is nothing that one person or group should carry alone. #GoodPeople #SpeakUp #StandUp #GeorgeFloyd pic.twitter.com/DBizeeOIv8— Jaime Harrison (@harrisonjaime) May 27, 2020Самый известный баскетболист НБА ЛеБрон Джеймс также высказался по поводу случая в Миннеаполисе: "Теперь вы понимаете?! Или вам все еще неясно?" – разместив фотографию, на одной стороне которой изображен полицейский, прижавший Флойда к асфальту коленом, а на другой – бывший квотербек "Сан-Франциско" Колин Каперник, протестующий против насилия во время игры в футбол.Посмотреть эту публикацию в InstagramDo you understand NOW!!??!!?? Or is it still blurred to you??